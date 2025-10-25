El Poio Pescamar quiere seguir intratable ante un difícil Roldán

El Poio Pescamar tiene esta mañana, a las 11.00 horas enMurcia, la oportunidad de seguir de dulce en la liga. Su rival, el Roldán, instaurado junto a ellas en la zona alta de la tabla, no les pondrá las cosas nada fáciles a las jugadoras de Luis López-Tulla. Podría ser la octava jornada seguida sin ser derrotadas esta temporada, una marca elogiable.