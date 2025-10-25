BALONCESTO | Liga F2
La necesidad de ganar se cruza con el Arxil y el TGN Basquet
Los dos colistas de la tabla se miden esta tarde, a las 18.00 horas en el Palacio de los Deportes de Cataluña. TGN Basquet y Arxil todavía no han saboreado la victoria y son las últimas de la tabla, por lo que es crucial para Marita Janeiro y sus pupilas.
