Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA | 2ª División

El Marín Futsal quiere volver de Ourense con los tres puntos del derbi

El Marín Futsal visita esta tarde, a las 19.30, horas, Os Remedios ante el colista, el Ourense. Sin ninguna victoria para las ourensanas y sin ninguna derrota para las marinenses en lo que va de campeonato llegan ambas escuadras. Una tarde en la que las azules tendrán que hacer los deberes para seguir soñando.

TEMAS

Tracking Pixel Contents