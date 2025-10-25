FÚTBOL SALA | 2ª División
El Marín Futsal quiere volver de Ourense con los tres puntos del derbi
El Marín Futsal visita esta tarde, a las 19.30, horas, Os Remedios ante el colista, el Ourense. Sin ninguna victoria para las ourensanas y sin ninguna derrota para las marinenses en lo que va de campeonato llegan ambas escuadras. Una tarde en la que las azules tendrán que hacer los deberes para seguir soñando.
