La Gimnástica celebrará su cross en la Illa das Esculturas

Una vez que el Medio Maratón finalizó con un récord de inscripciones, la Gimnástica continúa activa para la celebración de la segunda edición del Cross Ciudad de Pontevedra. Tras el éxito alcanzado el año pasado en su primera edición, la Illa de las Esculturas será de nuevo el lugar de encuentro para los amantes del barro. La cita será el próximo domingo, 9 de noviembre, cuando participantes de todas las categorías volverán a disfrutar del circuito.