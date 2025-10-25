Domínguez: «Su casa y el ambiente que genera son las fortalezas del Arenteiro»

Rubén Domínguez ofreció en la mañana de ayer la rueda de prensa previa para analizar el primero de los tres partidos que tendrá el Pontevedra en los siguientes seis días. Para el primer derbi, ante el Arenteiro, el técnico garantizó el buen trabajo del grupo y la correcta preparación del mismo. «La semana ha ido muy bien. Lo más importante es que tenemos a todos los jugadores disponibles. El grupo trabaja muy bien, hay un gran ambiente y estamos cumpliendo con la planificación que esperábamos. Queremos que sea una gran semana: tenemos dos partidos de liga que, si puntuamos bien, pueden colocarnos en posiciones cómodas, y además una eliminatoria de Copa que nos ilusiona mucho por poder traer a un equipo profesional a Pasarón», aseguró Domínguez.

Para la visita de mañana a O Carballiño, tras la recuperación total de Juanra y Joao Resende, que pese a contar con minutos la pasada semana mantenía molestias en el tobillo, contará con toda la plantilla. Una noticia muy positiva, mucho más con el apretado calendario que le espera a los granates.

El fuerte verde, O Espiñedo, es uno de los campos más complicados de la categoría. Allí, el Arenteiro todavía no ha sido derrotado. «Sabemos que es un campo donde la gente se involucra mucho, llenan la tribuna y crean una atmósfera muy especial. El público está muy cerca y se vive fútbol de verdad», comentaba el entrenador pontevedrés al respecto.

A la hora de analizar el rival, Rubén Domínguez tiene claras cuáles son las principales amenazas que van a tener que superar. «Su fortaleza en casa y el ambiente que generan. Tienen jugadores de calidad como David Ferreiro, que es un talento en la categoría, o Mingo, que lleva cinco goles. Su portero, Diego, también tiene un golpeo largo que puede crear peligro. Es un equipo con muchas herramientas, pero nosotros también las tenemos y esperamos ser los primeros en ganar allí», advirtió.

La situación en la clasificación, pese a lo que puedan pensar muchos, no le genera mucha preocupación al propio Rubén. Entre el quinto y el decimonoveno, puestos de promoción y descenso, respectivamente, solo hay cuatro puntos de diferencia. «Ganar nos metería en puestos de playoff, pero aún quedarían 29 jornadas y 87 puntos en juego. Si perdemos, podríamos quedar cerca del descenso, pero también seguirían quedando las mismas jornadas. Lo importante es aprovechar cada semana para crecer y sumar puntos. No miramos la clasificación ahora mismo; sabemos la puntuación que suele dar el objetivo y queremos ir restándole poco a poco. Si la alcanzamos pronto, ya veremos hasta dónde podemos llegar», aseguró.