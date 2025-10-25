TENIS DE MESA | Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo
El cuadro de honor en las pistas de La Cultural comienza a tomar forma
El dobles masculino, decidido; individuales y dobles femenino buscan campeones
REDACCIÓN
Pontevedra
Rotundo éxito para los intereses gallegos con el primer triunfo en la final de dobles masculina del Torneo Internacional Cadete, que estos días se disputa en La Cultural de Sanxenxo.
El dúo formado por Jorge Álvarez y Duarte Santa María mostró gran compenetración y calidad al vencer con claridad a González y Prádanos, mientras que en individuales San Sebastián y Paula Cortés Medrano lograron el pase a las finales masculina y femenina tras imponerse a Lourenço Correia y Carina Borck, respectivamente.
