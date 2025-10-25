El Cisne busca volver a la senda de la victoria en la dura casa del líder

Después de haber encadenado tres victorias de forma consecutiva, el Cisne cayó la jornada anterior ante el Puerto Sagunto. Esta semana visitan la casa del primero de la clasificación, Agustinos de Alicante, a las 19.00 horas. Será una tarde muy difícil en tierras alicantinas de las que Marcos Otero y compañía querrán volver triunfantes