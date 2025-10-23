TENIS | Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo
La lluvia, invitado indeseado al torneo
La decimoséptima edición del campeonato arranca bajo techo por el clima
REDACCIÓN
Sanxenxo
El Torneo Internacional Cadete arrancó en Sanxenxo con 33 encuentros que, a diferencia de lo previsto, se han celebrado bajo techo. Las inclemencias climatológicas han obligado a que los duelos se tengan que disputar en tales condicione.
El campeoanto, organizado por el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo, ha sido el testigo de algunos enfrentamientos de alto voltaje como la derrota del coruñés Pedro Antón Ruibal tras tres horas de partido o la victoria de su compañero de equipo, Jacobo Gómez Pato, tras arrasar a su rival en dos sets.
Hoy se esperan veintidós partidos de segunda ronda con los que se configurará el cuadro final.
