Glorias del ciclismo gallego recorrerán las calles de Caldas

Más de medio centenar de viejas glorias del ciclismo gallego y estatal recorrerán el circuito urbano de Caldas de Reis el próximo sábado 25 a las 16.30 horas. «No faltará nadie», anunció el teniente de alcalde y responsable de Deportes, Manuel Fariña, en la presentación del cartel de la actividad.

Además, explicó que las personas aficionadas que quieran recorrer una parte del circuito con las leyendas del deporte simplemente tendrán que presentarse en la salida antes de la carrera.

La prueba, organizada por el Concello de Caldas, pretende convertir a la villa termal en el epicentro del ciclismo estatal y atraer a numerosos aficionados que quieran ver a figuras históricas del ciclismo gallego.

Iconos del nombre y prestigio nacional de Álvaro Pino, pionero español en ganar el Tour de Francia en 1986; Ezequiel Mosquera, conocido por su destacada actuación en la Vuelta a España; José Teixeira, una figura vinculada al ciclismo durante más de 50 años y actualmente masajista del equipo ganador del Tour de Francia 2024; Blanco Villar, un referente en competiciones de fondo; y Evaristo Portela, un destacado escalador de su época, actualmente vinculado al equipo Froiz, así como Perico Delgado, quien apadrina la carrera.