Una bala de gol en el revólver granate

La falta de acierto de cara a puerta está siendo un tema de debate en Pasarón. El conjunto dirigido por Rubén Domínguez, caracterizado por su juego ofensivo y vertical, no está dando con la tecla correcta para materializar las acciones de peligro en tantos que suban al marcador.

De acuerdo con las estadísticas extraídas de la base de datos de BeSoccer, el Pontevedra realizó en las ocho jornadas disputadas de liga un total de 52 disparos totales. En esta cifra se incluyen todas las acciones concluidas, es decir, aquellas en las que el golpeo sea desviado por un rival no se incluyen, a menos que sean ocasiones manifiestas de gol.

El total de tiros se divide en treinta disparos entre los tres palos -independientemente de que intervenga o no el guardameta e incluidos los tantos- y veintidós fuera del arco. Con esos datos sobre la mesa, se produce que poco más de uno de cada cuatro tiros a puerta se convierte en gol (26,67%), una cifra positiva, pero que por la cantidad de ocasiones desperdiciadas que no llegan a ver portería desmerecen el buen hacer de la plantilla en el último tercio de campo. En el caso del ratio entre goles y tiros totales, la cantidad disminuye hasta el 15,38%, poco menos de un gol cada seis golpeos.

Estas cifras permiten ver un desnivel con la temporada pasada, donde en la octava jornada sumaban tres tantos más que los actuales. Todo hay que decirlo, era una división inferior y el objetivo de la temporada era distinto al actual, mantenerse en la categoría a la mayor brevedad posible.

Las ocho dianas son obra de cinco futbolistas, uno de ellos el portero local, Raúl Marqueta. Los goles restantes han sido anotados por Alain Ribeiro -tres-, Brais Abelenda -dos-, Joao Resende y Ander Vidorreta -uno cada uno-. Estos dos últimos se sumaron la jornada pasada, por lo que en las siete primeras jornadas el gol fue cuestión de dos futbolistas.

Tiago, ilusionado con su vuelta a O Espiñedo

El polivalente jugador del Pontevedra, Tiago, ofreció ayer una rueda de prensa en la que reconoció la emoción que le causa cruzarse con el Arenteiro, club del que fue fichado este verano y en el que guarda grandes amistades. «Claro que es especial. Estuve con ellos toda la pretemporada, hasta prácticamente el último día. Tengo amigos allí, incluso fuera del fútbol, que están jugando en el Arenteiro», comentó el ‘24’ granate.Pese a la emotividad del reencuentro, el ourensano huye de confianzas y discursos autocomplacientes y advierte de la dificultad del rival y del lugar en que se librará el derbi gallego. «Todos los partidos fuera son difíciles. Aunque no llegan en una buena dinámica de resultados, sabemos que todos los partidos fuera de casa son complicados. Espero que podamos hacer bueno el punto del último fin de semana y llevarnos los tres puntos. Son un equipo rocoso. O Espiñedo siempre ha sido un campo muy complicado. Lo viví como local y, como jugador del Arenteiro, tienes esa sensación de que, venga quien venga, puedes ponerle las cosas muy difíciles. Creo que no han perdido ningún partido aún en casa. Han tenido varios empates, pero eso demuestra lo complicado que es jugar allí. Aun así, creo que si jugamos como lo venimos haciendo, podemos ganar. Estamos en un buen camino», reconoció el futbolista.