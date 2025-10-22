FÚTBOL | Copa Deputación
Vigo acogió el sorteo de la Copa Deputación
REDACCIÓN
Pontevedra
La sede de la Real Federación Galega de Fútbol en Vigo celebró en la tarde del lunes el sorteo de la nueva edición de la Copa Deputación.
El torneo arrancará el próximo día 3 de diciembre y contará con la participación e 93 escuadras de diferentes categorías del fútbol no profesional gallego. La gran final está programada para el 24 de mayo.
El torneo supone una motivación extra a los jugadores de dichos equipos ya que, de vencer, además de recibir la cuantía de 120.000 euros, les permite disputar la Supercopa de Galicia, la cual da acceso a la ronda previa de la Copa del Rey del año 2027.
