FÚTBOL | Copa del Rey
A la venta el viaje y entrada a Ourense para la primera ronda
REDACCIÓN
Pontevedra
El Pontevedra visitará el próximo miércoles, 29 de octubre de 2025, a la UD Ourense en O Couto y desde el club han puesto a la venta tanto la entrada como el viaje hasta allí.
La compra de ambos elementos es de treinta euros para los adultos y de quince euros para los menores de dieciocho años. La compra se podrá realizar hasta la tarde del lunes, 27 de octubre en la taquilla de Pasarón
