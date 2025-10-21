TAEKWONDO | Campeonato del Mundo
Tres marinenses, al campeonato del mundo de taekwondo
Sergio Tortiño, Iván García y Arlet Ortiz, del Mat’s Marín, formarán parte del combinado español en China
REDACCIÓN
El Mat`s Marín estará en el campeonato del mundo. Tres deportistas del club han sido seleccionados para formar parte de los dieciséis convocados, entre las diferentes categorías de peso. masculinas y femeninas.
Sergio Tortiño, -87 kilogramos; Iván García, +87 kilogramos; y Arlet Ortiz, -62 kilogramos son los seleccionados del club marinense.
Junto a ellos tres, lforman parte de la comitiva espalola los siguientes atletas: Violeta Díaz (-46 kg), Adriana Cerezo (-49 kg), Alma María Pérez (-53 kg), Jairo Agenjo (-54 kg), Laura Rodríguez (-57 kg), Jesús Fraile (-58 kg), Adrián Vicente (-63 kg), Lena Moreno (-67 kg), Tania María Castiñeira (+73 kg), Daniel Quesada (-74 kg), Belén Morán (-73 kg) y Mikel Fernández (-80 kg).
Los dieciséis taekwondistas serán la representación española en el Campeonato del Mundo Absoluto que se celebrará en la localidad china de Wuxi entre el 24 de octubre y el 30 de octubre de 2025.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa