Tres marinenses, al campeonato del mundo de taekwondo

El Mat`s Marín estará en el campeonato del mundo. Tres deportistas del club han sido seleccionados para formar parte de los dieciséis convocados, entre las diferentes categorías de peso. masculinas y femeninas.

Sergio Tortiño, -87 kilogramos; Iván García, +87 kilogramos; y Arlet Ortiz, -62 kilogramos son los seleccionados del club marinense.

Junto a ellos tres, lforman parte de la comitiva espalola los siguientes atletas: Violeta Díaz (-46 kg), Adriana Cerezo (-49 kg), Alma María Pérez (-53 kg), Jairo Agenjo (-54 kg), Laura Rodríguez (-57 kg), Jesús Fraile (-58 kg), Adrián Vicente (-63 kg), Lena Moreno (-67 kg), Tania María Castiñeira (+73 kg), Daniel Quesada (-74 kg), Belén Morán (-73 kg) y Mikel Fernández (-80 kg).

Los dieciséis taekwondistas serán la representación española en el Campeonato del Mundo Absoluto que se celebrará en la localidad china de Wuxi entre el 24 de octubre y el 30 de octubre de 2025.