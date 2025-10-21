La luchadora Lydia Pérez vuelve de Egipto con el oro al cuello

Lydia Pérez Touriño hizo historia de la lucha nacional. La pontevedresa es la primera deportista española en lograr una medalla en la Final Mundial de Lucha Playa. Qué mejor forma que con la más preciada, la medalla de oro, tras un torneo excelente en la localidad egipcia de Alejandría.

El camino hasta la gloria no fue nada sencillo, en total, contando la final, tuvo que vencer en cuatro combates. Farah Ali Hamada Mohamed Hussein, luchadora local, fue su primera adversaria y la lerezana supo imponer su ley, venciendo por dos a cero. En la segunda fase, la antesala de las semifinales, Pérez cayó ante la ucraniana, Anastasiya Kravchenko con un resultado ajustado (2-1). Pese a la derrota, la luchadora gallega tendría su pase a las semifinales, y, posteriormente, tendría su oportunidad de vengarse de la ucraniana.

La habilidosa luchadora Sofiia Kushnir, le esperaba para lograr el pase a la gran final, la cual sería ante Kravchenko, ya que esta se impuso con mucho margen sobre Oksana Moskalova por tres a cero. Lydia Pérez, con un marcador muy ajustado, venció a Sofiia y selló su pase para la gran final del Mundial de Lucha Playa. Allí, frente a su verdugo en la fase preliminar, ganó su nueva corona mundial.

«Hoy, aquí en Egipto, solo puedo sentirme afortunada de poder seguir disfrutando de lo que hago. Seguimos luchando, seguimos sumando, siempre con la mirada puesta en lo que viene», declaró la deportista del Club de Loita Pontevedra a través de sus redes sociales.

Lydia, compitiendo en su nueva categoría de 60 kilos, se impuso con autoridad en el torneo y conquistó una brillante medalla de oro. Este logro le permite además alcanzar el segundo puesto en el Ranking Mundial Anual, un hito sorprendente, considerando que no participó en la totalidad del campeonato.