El Waterpolo Pontevedra ganó al Elche su segundo triunfo consecutivo

El equipo pontevedrés protagonizó un inicio sólido, marcando diferencias en los últimos minutos del primer cuarto gracias a una defensa impenetrable y a la efectividad ofensiva de tres de sus jugadoras (Andrea Prados, Alba Rodríguez y María del Castillo). Con ellas, el parcial inicial se cerró con un claro 5-2.

En el segundo período, el Pontevedra amplió su ventaja hasta el 7-2, mostrando superioridad en ambos lados del campo. No obstante, un tiempo muerto solicitado por el técnico visitante, Javi Rubio, despertó al Elche, que logró acercarse en el marcador temporalmente (7-4).

Las locales desperdiciaron dos jugadas en superioridad numérica y un penalti, permitiendo que las ilicitanas se fueran al descanso con solo dos goles de desventaja.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto del Lérez mostró su mejor versión. Con una defensa muy sólida y un ataque veloz, firmaron un contundente parcial de cinco a cero que prácticamente dejó el partido sentenciado antes del último cuarto (13-6).

Sin embargo, el desenlace aún reservaba emoción. El Elche reaccionó con un parcial de cero a cuatro que recortó la diferencia (13-10) y puso en apuros al Pontevedra cuando restaban poco más de dos minutos de juego.

Ante la presión, Arthur Marqués, entrenador de las locales, solicitó un tiempo muerto clave para frenar la remontada visitante. La respuesta llegó de la mano de Irene Esteban, que anotó el definitivo 14-10 a falta de diecinueve segundos de encuentro.

El Waterpolo Pontevedra supo resistir en los momentos difíciles y mantiene su título de invicto, confirmando un arranque de temporada muy prometedor tanto en juego como en resultados.