El Ravachol Pontevedra resistió en Huesca (3-4)

El Ravachol Pontevedra logró un importantísimo triunfo frente al Huesca por cuatro a tres. Un duelo muy disputado en el que hasta el último minuto no hubo un ganador definido.

Los dobles fueron determinantes para marcar el camino. La pareja mixta formada por Sidhart Ani Jessica Lily se impusieron en un encuentro muy ajustado, mientras que en el doble femenino, con la propia Lily junto a Goegina Eileen, también se impusieron.

En el dobles masculino, la dupla conformada por Gabriel Fernández y Marco Fernández cayeron por un resultado muy amplio ante sus rivales y les permitieron despertar de esa derrota en el cómputo general.

Los individuales, los cuatro encuentros disputados, se repartieron con dos triunfos para cada escuadra. Los oscenses consiguieron poner en apuros a los pontevedreses dándole la vuelta al resultado global. Las buenas actuaciones de Iziar Barcala y Sidhart Ani, en los dos últimos emparejamientos de la tarde, decantaron la balanza para el equipo gallego.

Con el liderato del grupo B de la División de Honor en juego, el equipo de Pontevedra demostró carácter y determinación entre la intensidad del choque y se colocan líderes del grupo tras el éxito agónico cosechado en tierras aragonesas.