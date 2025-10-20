Empate de mérito, orquestado por el banquillo y las gradas de Pasarón

Tras el alocado partido de sábado, en el que el Pontevedra levantó un resultado de dos goles y por muy poco no se llevó la victoria, Yelko Pino, peso pesado del vestuario, y Miguel Cuesta, asistente de los dos goles granates, realizaron un análisis de lo ocurrido.

Los dos jugadores, pese a la alegría de haber logrado el empate, reconocen el sabor agridulce del punto por haber gozado de numerosas oportunidades de hacerse con la victoria. «Tiene un poco de sabor agridulce, sí. En la primera parte dominamos mucho, pero nos penalizó no materializar las ocasiones. Luego ellos marcaron dos goles aislados al inicio de la segunda parte. Pero nos repusimos, trabajamos, y con la ayuda de la afición y los que entramos desde el banquillo pudimos empatar. El punto sabe agridulce, porque si el partido dura diez minutos más, estoy seguro de que nos llevamos los tres», aseguró el extremo luanquín.

El apoyo incesante de la afición, acentuado en la recta final del encuentro, lo consideraron, tanto ellos como sus compañeros, crucial para conseguir sumar, e incluso haber optado a llevarse los tres puntos. «El papel de la afición hoy es epectacular. Con el 0-2 empezaron a animar y, cuando metimos el 1-2 y luego el empate, nos llevaron en volandas. Personalmente, y creo que el equipo también, estábamos un poco cansados, y ellos nos dieron esa fuerza extra para estar a punto de ganar en los últimos diez minutos», aseveró el centrocampista vigués.

La importancia del banquillo en el punto logrado fue crucial, visible en el rol protagonista de Miguel Cuesta en las aacciones de gol. «Creo que hablo en nombre de todos los futbolistas: no hay otro camino para ayudar al equipo que no sea el trabajo. Somos veintidós jugadores en plantilla, todos capacitados para ayudar, y hoy se demostró. Así que vamos a seguir remando juntos como una familia, que es lo que somos, y a por más», reconoció el ‘11’ pontevedrés. Por su parte, el ‘10’, catalogó la actuación de los revulsivos como «clave». «A gente que entró desde el banquillo aportó una energía y calidad tremendas. Nos ayudaron muchísimo a empatar el partido», manifestó Pino.