Récord de imbatibilidad y ratificación de metas

El Poio Pescamar logró una victoria épica en Móstoles tras remontar en los minutos finales un partido que tuvo en contra durante gran parte del encuentro. El equipo local comenzó adelantándose con un gol rápido de Clau, apoyado en una defensa sólida y buenas intervenciones de su portera Silvia, que frustraron varias ocasiones del Poio.

Sin embargo, antes del descanso, Elia logró igualar para los visitantes y, a pesar de que Móstoles volvió a adelantarse con goles de Claudia Bollero y Benete, el Poio no perdió la fe y respondió con un tanto de Martita para acercarse.

En la segunda mitad, las poienses cambiaron su estrategia y optaron por jugar con portera-jugadora, lo que les permitió dominar en ataque y generar más ocasiones. Carolina Pedreira anotó el empate tras una buena jugada colectiva, y poco después Ale de Paz puso a su equipo por delante con un potente disparo desde fuera del área. A pesar de la resistencia de Móstoles y las buenas paradas de Silvia, el equipo visitante mantuvo la superioridad y siguió buscando oportunidades claras.

En los últimos minutos, la portera Elena fue decisiva para asegurar el triunfo, deteniendo un disparo peligroso y anotando un gol desde su portería en el último suspiro. Así, Poio Pescamar completó una remontada memorable, manteniendo su invicto tras siete jornadas y reafirmando su condición como uno de los equipos más fuertes de la temporada.