«El primer gol de ellos lo cambió todo»

Santi Castillejo, visiblemente disgustado por el resultado del choque, fue muy sincero a la hora de hablar del partido de sus jugadores. «El gol de ellos lo cambió todo. A partir de ahí pecamos de juventud y de falta de personalidad con el balón», sentenció.

«La primera parte ha estado más igualada. Empezamos bien, con alguna ocasión clara que no conseguimos concretar. En los últimos veinte-veinticinco minutos ellos apretaron bastante, sobre todo con balón parado. No tuvieron ocasiones claras, pero sí muchas llegadas. La segunda parte, sin embargo, fue claramente nuestra. Entramos muy bien al partido, hicimos dos goles y tuvimos alguna ocasión más dentro del área, aunque abusamos de los pases cuando podríamos haber matado el partido», analizó el técnico sobre el transcurso de los noventa minutos de sus pupilos.

Pese a la remontada sufrida, se mostró muy contento por toda la plantilla y por el trabajo realizado. «Estoy contento con el trabajo del equipo. Nuestro objetivo es que mantengan el ADN Osasuna para que algún día puedan llegar al primer equipo», aseguró.