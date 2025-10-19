El Marín Futsal domina y vence al CFS Gran Canaria (5-0)

El Marín Futsal volvió ayer a hacer de A Raña el campo base de sus victorias. Desde el primer instante de juego, el control era claro de las marinenses, que aunque les costó anotar el primero, mantuvieron su intención ofensiva en todo momento.

Carolina Agulla, Thais de Lima, por partida doble, y Anna Shulha fueron las encargadas de abrir el marcador, ganar ventaja y poner una distancia prudencial en el marcador antes de descanso.

A la vuelta del descanso, influido por el resultado favorable, levantaron el pie del acelerador y les permitió a su rival poder estirarse. Carolina, pese a ello, anotó el quinto y último tanto de la tarde con el que los tres puntos se quedarían de forma definitiva en casa.