«Ha sido una tarde de mil sensaciones: cabreo, frustración, pero también felicidad por ver cómo los chicos fueron capaces de levantar un 0-2. Lo que ha quedado claro es que este equipo tiene alma y que para ganarnos hay que sudar tinta china. Y que Pasarón nos va a empujar muchas veces esta temporada», con ese discurso rotundo comenzó Rubén Domínguez al ser preguntado por la lectura de un partido con tantas aristas.

«Hicimos una primera parte muy completa, donde solo nos faltó el gol. Osasuna, si no me equivoco, no tiró a puerta en toda esa mitad. Tuvimos varias ocasiones claras. Del minuto 45 al 65 ellos aprovecharon tres acciones individuales de su jugador número 11, Pedro Arena, dos de las cuales terminaron en gol. Desde el 65 al final, volvimos a ser superiores. Tuvimos ocasiones claras como el mano a mano de Joao, el palo de Yelko, el córner del final...Merecimos como mínimo el empate, tanto por el juego como por el corazón y la pasión que se puso», comentó Domínguez en un desglose del alocado encuentro vivido desde la banca.

Sobre el valor del empate, el técnico mostró la ambición del grupo y lo positivo que es sumar cuando no se puede lograr la victoria. «Siempre queremos los tres puntos, pero cuando no se puede ganar, sumar también es positivo.

Hoy el rival era directo. No es lo mismo que ellos se vayan con 12 puntos y nosotros con 10, que al revés. Hoy salimos con 11 y ellos con 10. Nos vamos con la sensación de que hicimos más para ganar, como contra el Cacereño. Pero el fútbol equilibra: algún día quizás no hagamos tanto y ganemos. Esto es una liga larga, de 38 jornadas, y los puntos acaban compensando», declaró.

El rol protagonista del videoarbitraje en la tarde de ayer fue una cuestión que no quiso abordar por respeto al trabajo de los colegiados, no obstante, sí reconoció la falta de eficacia de esa herramienta en un contexto deportivo en que las imágenes «raramente son lo suficientemente claras».