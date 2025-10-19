El Cisne naufraga en Sagunto y pierde su racha (29-22)

El partido comenzó con un gol rápido de Diego López Mora para los pontevedreses, pero el Puerto Sagunto reaccionó pronto con Alberto Serradilla y Matheus Lennon, igualando el marcador. Nicolás Patricio Zungri destacó en la primera mitad con sus penetraciones y robos, aunque ambos equipos cometieron errores que frenaron el ritmo. Al descanso, el Puerto Sagunto ganaba 15-12.

En la segunda parte, el Puerto Sagunto dominó con mayor solidez defensiva y aprovechó una exclusión temporal clave para ampliar la ventaja. Pese al esfuerzo de Yago López Cid, el Cisne no pudo remontar.

Las acertadas decisiones tácticas del entrenador local sellaron el triunfo 29-22, con Zungri como pieza clave en defensa y ataque.