El Atlético Novás doblega al Lirón Teucro y sigue intratable en liga

El pabellón de O Rosal acogió un duelo crucial entre Atlético Novás y Lirón Teucro, correspondiente a la sexta jornada de Primera División Masculina. Ambos equipos llegaban con aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla, pero el conjunto local impuso su ley desde el inicio y le administró un duro correctivo a sus adversarios en el derbi.

En apenas 66 segundos, Bruno Vázquez abrió el marcador para Atlético Novás, y aunque Caue Herrera igualó rápidamente para Lirón Teucro, los locales pronto tomaron el control. Con una ofensiva eficaz liderada por Nicolás López y Diego Prada, y una defensa bien organizada, el Atlético Novás logró ampliar diferencias. Pese a los intentos de Daniel Pintus por mantener a su equipo en el partido, las exclusiones temporales y una lectura táctica superior por parte del cuerpo técnico local llevaron al descanso con una diferenica notable.

Tras el paso por vestuarios, Lirón Teucro intentó reaccionar con dos goles consecutivos de Gonçalo Areias, pero el intento fue rápidamente contenido por una nueva ráfaga de goles de Atlético Novás, que no bajó su intensidad en ningún momento. Bruno Vázquez y José Leiras lideraron la ofensiva, mientras que el equipo seguía sólido en defensa y eficaz en las transiciones.

El encuentro concluyó con un contundente 34-18 a favor del Atlético Novás, que reafirma así su liderato en el grupo A y deja claro que es uno de los grandes candidatos de la categoría.