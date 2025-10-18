Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol sala | 2ª División

Vencer para seguir en la lucha por el ascenso

El Marín Futsal recibe esta tarde en A Raña, a las 17 horas, al Gran Canaria, en un duelo muy importante en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional a final de temporada. Una victoria, en esa apretada zona alta, pese a las fechas tempranas, ratificaría las intenciones de lograr la promoción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents