fútbol sala | 2ª División
Vencer para seguir en la lucha por el ascenso
El Marín Futsal recibe esta tarde en A Raña, a las 17 horas, al Gran Canaria, en un duelo muy importante en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional a final de temporada. Una victoria, en esa apretada zona alta, pese a las fechas tempranas, ratificaría las intenciones de lograr la promoción.
- Davila 16/10/2025