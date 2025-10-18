Rubén Domínguez: «Queremos que la gente esté cada vez más orgullosa»

Después del traspiés en Madrid ante el filial merengue, Rubén Domínguez quiere volver a empezar un carrusel de buenos resultados en casa, como fue en las últimas jornadas. Para el encuentro de esta tarde frente al Osasuna Promesas, el técnico no podrá contar con todo su equipo por diferentes lesiones, aunque cuenta con una buena noticia en forma de regreso. «Juanra va a volver a quedarse fuera de la convocatoria. Joao Resende vuelve a la convocatoria. Pablo Hervías sigue fuera. El resto del equipo está perfecto», expuso.

El equipo dirigido por Santi Castillejo se caracteriza por su estabilidad y su versatilidad táctica, de cauerdo con las declaración del ourensano. «Es un equipo estable, encaja pocos goles. A pesar de ser un filial, no les importa encerrarse o jugar directo. Tienen jugadores peligrosos como Yoldi en el pase largo o Arroyo en velocidad. Tienen una identidad clara y suelen repetir jugadores», advirtió. Al ser preguntado por qué se espera del duelo, Rubén declaró que «esperan un partido de alto nivel competitivo, ir a por la victoria, sumar tres puntos más, empezar una racha positiva y que la gente se sienta cada vez más orgullosa de su equipo».

Para poder dejar los tres puntos en casa, Domínguez dejó muy claro lo que debe pasar dentro del terreno de juego: «Tenemos que controlar el partido, vigilar las transiciones y tratar de dejar la portería a cero. Defensivamente estamos bien, pero queremos que eso se refleje en el marcador, porque estoy seguro de que el equipo va a generar ocasiones y hacer goles».

El estado del terreno de juego, un verdadero quebradero de cabeza para todo el cuerpo técnico, ha mejorado con el paso de las fechas y poco tiene que ver con el del primer encuentro de la competición. «Ha mejorado mucho. Entre los partidos contra el Cacereño y el Tenerife estaba muy mal, pero contra el Talavera ya mejoró bastante. Esta semana pinta aún mejor. Esperamos que se mantenga o incluso mejore, porque jugadores como Yelko, Tiago o Brais lo agradecen mucho», aseguró.