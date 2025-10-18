Recobrar el pretérito calor del hogar

Pontevedra y Osasuna Promesas cruzan sus caminos más de ocho años después desde su último cara a cara. El cuadro granate llega a la cita con la idea de volver a a hacer de su casa, Pasarón, el caldero en que tantas victorias se cocinaron la pasada campaña. Los rojillos, en cambio, tienen la tarea de reencontrase con la victoria tras tres jornadas en que no han conseguido pasar del empate.

El Pontevedra apenas cuenta con bajas para la cita. Juanra, que arrastra molestias desde hace un par de semanas, y Pablo Hervías no han entrado en convocatoria. Joao Resende, el habilidoso extremo portugués, es la principal novedad en la lista, luego de que se ausentase del último partido en Valdebebas por dolores en el tobillo. Todos los demás futbolistas de la plantilla están en plenas condiciones para saltar al verde esta tarde.

El entrenador local, Rubén Domínguez, destacó el gran rival al que se va a enfrentar hoy destacando su versatilidad y capacidad de adaptación. «Es un equipo estable, encaja pocos goles. A pesar de ser un filial, no les importa encerrarse o jugar directo. Tienen jugadores peligrosos como Yoldi en el pase largo o Arroyo en velocidad. Tienen una identidad clara y suelen repetir jugadores», manifestó. Sobre el encuentro en sí, espera un partido «de alto nivel competitivo, ir a por la victoria, sumar tres puntos más, empezar una racha positiva y que la gente se sienta cada vez más orgullosa de su equipo».

Osasuna Promesas aterriza en tierras pontevedresas plagado de bajas por lesiones, sanciones y convocatorias con el primer equipo. Santi Castillejo no podrá contar con Efremov, Espejo, Aly Kall, Ander Yoldi, Aimar Bonel, Chasco y Yoel por motivos médicos, mientras que Garín es baja por la roja directa que vio la pasada semana en A Malata. Osambela, con ficha filial, está en la comitiva de Alessio Lisci para el partido de esta noche frente al Atlético de Madrid. En total han viajado diecinueve futbolistas en la expedición, siendo tres de ellos jugadores del Subiza, el tercer equipo osasunista.

El comandante al cargo de los jóvenes jugadores de la escuadra navarra, Santi Castillejo, destacó el buen juego de su adversario, haciendo especial hincapié en su juego interior y sus jugadores desequilibrantes en esa zona del campo. También mencionó el control de la posesión y el protagonismo que generan desde ese dominio del esférico. Sobre el partido esperado de sus pupilos, el técnico afirmó que «intentarán imponer su juego, porque están realizando un buen trabajo, e intentarán que sucedan pocas cosas en su campo».

Por séptima vez a lo largo de la historia, el primer equipo grana y el filial rojillo se enfrentarán en un partido oficial. El balance es de tres victorias navarras, un empate y dos triunfos gallegos. El primer duelo se libró en noviembre de 2003, mientras que el último, en marzo de 2017. En ambas ocasiones, aunque con resultados diferentes, se impusieron los pamplonicas en el marcador.