FÚTBOL | 1ª Federación

El Pontevedra-Unionistas, programado para el 8 de noviembre

REDACCIÓN

Pontevedra

La Real Federación Española de Fútbol hizo ayer públicos los horarios de la undécima jornada de la Primera Federación. En dicho programa, el partido correspondiente al Pontevedra se ha fijado para el sábado, 8 de noviembre a las 18 horas.

Se trata de un desplazamiento hasta Salamanca, concretamente al estadio Reina Sofía, para enfrentarse al Unionistas de Salamanca, un rival con varios años ya en la tercera categoría del fútbol nacional.

