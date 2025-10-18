FÚTBOL | 1ª Federación
El Pontevedra-Unionistas, programado para el 8 de noviembre
REDACCIÓN
Pontevedra
La Real Federación Española de Fútbol hizo ayer públicos los horarios de la undécima jornada de la Primera Federación. En dicho programa, el partido correspondiente al Pontevedra se ha fijado para el sábado, 8 de noviembre a las 18 horas.
Se trata de un desplazamiento hasta Salamanca, concretamente al estadio Reina Sofía, para enfrentarse al Unionistas de Salamanca, un rival con varios años ya en la tercera categoría del fútbol nacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025