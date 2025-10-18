Mantener la racha de imbatibilidad

Las chicas de Luis López-Tulla viajan hasta Móstoles para enfrentarse al conjunto local (18.30 horas) y, en el caso de vencer, firmar el mejor arranque en cuanto a imbatibilidad de los últimos ocho años. Después de las seis jornadas disputadas, las rojillas no han sido vencidas y buscan seguir al acecho del Melilla, líder de la tabla.