fútbol sala | 1ª División
Mantener la racha de imbatibilidad
Las chicas de Luis López-Tulla viajan hasta Móstoles para enfrentarse al conjunto local (18.30 horas) y, en el caso de vencer, firmar el mejor arranque en cuanto a imbatibilidad de los últimos ocho años. Después de las seis jornadas disputadas, las rojillas no han sido vencidas y buscan seguir al acecho del Melilla, líder de la tabla.
- Davila 16/10/2025