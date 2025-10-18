Un derbi para mantener la velocidad de crucero

El Lirón Teucro tiene en su mano poder dar un paso de gigante en la pugna por el ascenso a las 19 horas. Será a domicilio, en el Pabellón Municipal de O Rosal, donde los hombres comandados por Irene Vilaboa tendrán que obrar la gesta de derrocar al líder invicto de la categoría.

El Atlético Novás llega al partido con un pleno de victorias que confirma el buen momento del equipo. Desde el contundente triunfo inicial frente al Sermarther Ciudad de Tacoronte hasta las victorias fuera de casa ante Gáldar Gran Canaria, Bueu Atlético Balonmano, BM Culleredo y Calvo Xiria , los rosaleiros mostraron solidez y capacidad para mantener un ritmo alto en todas las jornadas.

El Lirón Teucro, sin embargo, no se queda atrás. Tras cuatro victorias (ante Balonmano Porriño, BM Ourense, Sermarther Ciudad de Tacoronte y Gáldar Gran Canaria), y una única derrota ante el BM Lanzarote Ciudad de Arrecife, el equipo pontevedrés llega con ganas de mantener su lugar entre los mejores y continuar demostrando porque es uno de los clubes más temidos de la categoría.

En el campo ofensivo, el choque promete espectáculo. Diego Prada, máximo goleador del Atlético Novás, llega con 34 goles en cinco encuentros, mientras que Agustín Franco Labartete, referente anotador del Teucro, suma 25 dianas, convirtiéndose en los dos jugadores a tener en cuenta esta tarde.

Guillermo Artime, entrenador del Novás, apunta que será un partido exigente y destacable por el nivel de ambos equipos, pero también confía en la dinámica positiva de su conjunto y en la capacidad de mantener la intensidad hasta el final. Xurxo Rivas, exjugador teucrista, insiste en la importancia de la concentración y de la defensa posicional, recordando que el factor casa y el apoyo de la afición pueden ser determinantes para inclinar la balanza hacia el lado rojo.