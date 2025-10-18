Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

balonmano | DH Plata

Amarrar las cuatro victorias consecutivas

El Cisne visita Sagunto para enfrentarse al equipo de la ciudad con la premisa de ganar y seguir sumando de dos en dos puntos esta temporada. Será a las 18.30 horas cuando arranque al contienda de la que los hombres de Marcos Otero quieren transformar en un nuevo triunfo deportivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents