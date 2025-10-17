A la venta las entradas y viaje a O Carballiño

El Pontevedra publicó los precios para poder estar en O Carballiño el próximo domingo, 26 de octubre, en el derbi frente al Arenteiro.

El combo de viaje y entrada tine un coste de treinta euros, veinte para todos los menores de quince años y se podrá comprar hasta el jueves, 23 de octubre, en las oficinas de Pasarón.