Pontevedra acogerá la Copa del Mundo de Natación Artística

World Aquatics determinó en la mañana de ayer que la ciudad de Pontevedra será una de las sedes de la Copa del Mundo de Natación Artística en 2026. Junto a Medellín, París, Xi’an y Toronto, la localidad gallega será el escenario del circuito internacional más importante de la disciplina.

La competición está programada para los días 29, 30 y 31 de mayo del próximo año. La gran final, que tendrá lugar en la localidad canadiense anteriormente mencionada, se disputará los días 19, 20 y 21 de junio.

Será la octava ocasión en que España acoja una prueba de la Copa del Mundo de Natación Artística. La llegada del circuito a Galicia promete reunir a algunas de las mejores especialistas del mundo.

La nadadora española Iris Tió Casas, cuatro veces campeona del mundo, celebró la oportunidad de competir ante su público. «Cada vez que actuamos en casa sentimos el apoyo increíble de la gente. El ambiente es único, y poder vivirlo de nuevo en Pontevedra será muy especial», destacó en declaraciones facilitadas por World Aquatics.