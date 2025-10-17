Cortar la sequía granate frente a equipos filiales

El Pontevedra recibe mañana al Osasuna Promesas (16.00 horas) con la tarea de volver a la senda de la victoria y de cortar la racha de malos resultados ante las segundas escuadras que cosechó en este año. En 2025, los granates se midieron en Segunda Federación ante el Valladolid Promesas (0-0), Deportivo Fabril (3-0) y Rayo Cantabria (2-1), y, en Primera Federación, ante el Bilbao Athletic (1-0) y el Real Madrid Castilla (1-0), la semana pasada. A excepción del duelo frente al conjunto vallisoletano, que acabaron empatando a ceros, los pontevedreses cayeron en todos los partidos. Rubén Domínguez tiene la misión de acabar con esa dinámica en el penúltimo duelo frente a un filial del Pontevedra. Resta la visita a Balaídos para enfrentarse al Celta Fortuna el próximo mes de diciembre.

Las estadísticas dejan ver que, en la mayoría de esas visitas, el cuadro pontevedrés tuvo un mayor control de la posesión, aunque en el acierto de cara a puerta no se veían reflejados. Derrotas por la mínima diferencia de goles, a excepción de la partida en Abegondo, y un único tanto anotado entre los cinco choques.

Para este choque ante los pamplonicas, y a diferencia de los anteriores partidos mencionados, los hombres de Rubén Domínguez jugarán en su feudo, Pasarón. Un estadio determinante en que se lograse el ascenso y donde el equipo firmó unos registros impresionantes. De hecho, ni pucelanos, ni coruñeses, ni santanderinos fueron capaces de asaltar el fuerte granate en su visita. Con la espinita de la primera victoria en casa quitada ante el Talavera, qué mejor que romper esa estadística negativa ante filiales que en el regreso a casa dos semanas después y ante un equipo rojillo situado en undécima posición con nueve puntos sumados, cuatro puestos por debajo y un punto sumado menos que el Pontevedra.

Con la constante aceleración de procesos y la irrupción en el fútbol sénior de jugadores cada vez más jóvenes, las canteras de los equipos con mayor renombre del país cuentan con futbolistas cada vez más habilidosos y más preparados para dar el salto al fútbol de élite pese a no contar con la edad para ello. Ese crecimiento generalizado se ve con los jugadores de esos equipos a los que enfrentaron la temporada pasada, doce futbolistas se encuentran en dinámica de un club profesional, es decir, en un equipo que disputa la primera o segunda categoría del fútbol de un país. Jorge Salinas, lateral con ocho partido jugados ya con el primer equipo racinguista, o Xavi Moreno, en dinámica del Real Valladolid de Guillermo Almada, son las principales cabezas de cartel que a principios de este año se enfrentaron al Pontevedra.