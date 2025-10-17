Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CICLISMO | La Vuelta

Antiviolencia propone hasta 5.000 euros de multa y prohibiciones de acceso a los manifestantes

53 ciudadanos podrían ser sancionados por las manifestaciones en el Euskadi, Asturias y Galicia

REDACCIÓN

Pontevedra

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, La Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó proponer sanciones a los ciudadanos que invadieron la calzada y se enfrentaron a los agente durante las etapas de la última Vuelta Cicilista a España celebradas en Euskadi, Asturias y Pontevedra. Las propuestas recogen sanciones de entre 1.500 a 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos de entre tres y doce meses por la comisión de infracciones leves y graves.

Los expedientes corresponden a actuaciones desarrolladas por la Ertzaintza en el paso de la prueba por el País Vasco y de la Guardia Civil en Asturias y Pontevedra. Se suman a las multas propuestas .

TEMAS

