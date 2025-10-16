Miguel Ángel Vílchez, entre las dieciséis mejores selecciones del Europeo

Miguel Ángel Vílchez, jugador del Tenis de Mesa Monte Porreiro, club de la Superdivisión Masculina, ha logrado el pase de la selección española a los octavos de final del Europeo que está teniendo lugar en la localidad croata de Zadar.

La selección nacional venció 3-2 en el último partido de la fase de grupos del Europeo a Hungría, en un enfrentamiento de casi cuatro horas de duración, asegurando así su clasificación a los octavos de final y sellando su pase al Campeonato del Mundo de 2026, que se disputará en Londres.