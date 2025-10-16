Garay: «Estamos en una buena dinámica, es el camino a seguir»

Benjamín Garay, después del aparatoso golpe en el rostro que tuvo en la primera jornada, volvió a disputar los noventa minutos el pasado fin de semana en Madrid. A su máscara para evitar males mayores, que le limita en ciertas zonas el campo de visión periférica, el rosarino ya se ha acostumbrado tras casi toda la temporada entrenando con ella. «Ahora mismo estoy bien, no tengo prácticamente nada de dolor y la máscara sigue. Es incómoda, un poco, pero bueno, hay que adaptarse porque es lo que me toca ahora. Alguno se ve por la máscara un poco negro por algunos lados, pero bueno; al final, la uso todos los días en todos los entrenamientos, me acostumbré y por ese lado ahora bien», afirma Benjamín al respecto.

Después de la derrota frente al filial madridista, los pontevedreses recibirán en su feudo al segundo equipo del Osasuna, una plantilla de muy alto nivel, de acuerdo con el ‘19’. «Son chicos que muchos entrenan con el primer equipo que está en Primera División, que son chicos de alto nivel, igual que pasó este fin de semana con el Madrid», aclara. El regreso a casa, llena de confianza al mismo Garay y a todo el grupo, considerando Pasarón como «un plus para ellos» y «un campo que siempre les responde».

El corte de la racha de dos victorias consecutivas, que se terminó en Valdebebas, no genera gran preocupación en el futbolista, ya que está convencido de la línea positiva que está manteniendo el club. «Venimos de una derrota, pero creo que estamos en una buena dinámica; el equipo está muy contento y ese es el camino que tenemos que seguir», manifestó.

Los variados horarios que está manteniendo el Pontevedra este curso, pese a la singularidad de los mismos, Garay no considera que deban ser una cuestión de importancia, ya que «intentarán siempre sacar los tres puntos, da igual si es a las dos, las tres o las nueve de la noche. Nosotros tenemos que competir en el horario que sea».