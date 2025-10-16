Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BILLAR | Torneo de Élite de Pool

El Club Pool Pontevedra organiza el Torneo de Élite

REDACCIÓN

Poio

El Club Pool Pontevedra se prepara para un hito en su historia con la inauguración de su nueva y moderna sede, ubicada en Camiño Liñares, 21. Para celebrar la apertura, el club organizará, el próximo día 18 de octubre, un Torneo de Pool Bola 9 de alto nivel que congregará a 32 jugadores, entre los que se encuentran algunos de los más destacados del Noroeste Peninsular, incluyendo a varios campeones gallegos.

El nuevo espacio, fruto del esfuerzo y la dedicación del Club Pool Pontevedra, se convierte en un referente para el billar de competición, ofreciendo unas instalaciones de primer nivel. El club dispone de seis mesas de 9 pies, a las que se suman otras seis mesas de 7 pies para entrenamiento y ligas locales.

«La apertura de esta nueva sede es un sueño hecho realidad y un paso de gigante para el Pool en Pontevedra y en toda Galicia», señalan desde la directiva del Club Pool Pontevedra.

