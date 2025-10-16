El Club Pool Pontevedra organiza el Torneo de Élite

El Club Pool Pontevedra se prepara para un hito en su historia con la inauguración de su nueva y moderna sede, ubicada en Camiño Liñares, 21. Para celebrar la apertura, el club organizará, el próximo día 18 de octubre, un Torneo de Pool Bola 9 de alto nivel que congregará a 32 jugadores, entre los que se encuentran algunos de los más destacados del Noroeste Peninsular, incluyendo a varios campeones gallegos.

El nuevo espacio, fruto del esfuerzo y la dedicación del Club Pool Pontevedra, se convierte en un referente para el billar de competición, ofreciendo unas instalaciones de primer nivel. El club dispone de seis mesas de 9 pies, a las que se suman otras seis mesas de 7 pies para entrenamiento y ligas locales.

«La apertura de esta nueva sede es un sueño hecho realidad y un paso de gigante para el Pool en Pontevedra y en toda Galicia», señalan desde la directiva del Club Pool Pontevedra.