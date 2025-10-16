FÚTBOL | Veterano-División de Honor
Cinco meses de inhabilitación deportiva al implicado en la agresión a un árbitro menor
La Federación Galega de Fútbol hizo público el castigo del futbolista en la tarde de ayer
m.S.R.
La Futgal, en el portal de sanciones de su web oficial, publicó ayer la sanción que acarreará el jugador implicado en la agresión a un colegiado menor en O Cruceiro.
«Cinco meses de inhabilitación por agredir al árbitro principal, a los asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, en acción única y no originando ninguna consecuencia dañosa. Habiéndose tenido en cuenta que la acción originó la suspensión definitiva del encuentro y que el árbitro es menor de edad, portando en todo momento el brazalete que lo identifica como tal», figura en el escrito federativo, donde también se le suma un encuentro de sanción más por la expulsión recibida durante el transcurso del partido y desencadenante de toda la acción.
