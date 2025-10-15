La sanción por la agresión a un árbitro menor de edad, pendiente de publicación

La Federación Galega de Fútbol dictaminará el grado de la sanción para el jugador del Céltiga implicado en la agresión a un árbitro menor de edad en un choque de la División de Honor de Veteranos en O Cruceiro, casa del Sanxenxo.

El árbitro, debidamente identificado con el brazalete que la RFEF utiliza para identificar a los colegiados con diecisiete años o menos, expulsó a un jugador de cuadro visitante a los diez minutos de juego. Tras ello, el jugador le propinó un pisotón que no le permitió ni física ni mentalmente al joven poder seguir arbitrando el duelo, por lo que se suspendió el mismo a falta de ochenta minutos y con un marcador de dos goles a cero.

Según el articulo 90 del Reglamento Disciplinario Gallego de la RFGF, el agresor se enfrenta a «entre nueve meses y un año de sanción y seis meses de inhabilitación si el ofendido sufre lesión que precise tratamiento médico o quirúrgico, además de una primera asistencia facultativa, o, aun sin ello, se estimara que hubo riesgo grave, dada la naturaleza de la acción, siempre que ésta no constituya falta más grave»

Como suele ser en estos casos, el acta arbitral correspondiente no está publicada en la web oficial de la federación a la espera de que se resuelva la situación.