El Poio Pescamar, invicto y con un récord sobre la mesa

Cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Así está el casillero de las poienses, segundas den la tabla, en la Primera División. Junto al Melilla, primero, son los únicos dos equipos que todavía no han caído en los seis partidos disputados esta temporada en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional, lo que pese al poco tiempo transcurrido de torneo, les permite consolidarse como dos escuadras candidatas a terminar haciéndose con el título el próximo mes de mayo .

Para acercarse a un récord similar, hay que remontarse a la campaña 18/19, donde en las seis primeras fechas del campeonato tampoco cayeron -cinco victorias y un empate-. En la séptima, cayeron frente al Roldán fuera de casa. Luis López-Tulla y sus jugadoras tienen la oportunidad este sábado de batir esa marca en el caso de no caer ante el Móstoles en tierras capitalinas.

Ajeno al récord que pueden superar, el buen arranque de las rojillas, visible con esa posición consolidada en el segundo puesto y los tres puntos que le separan de su perseguidor, no se ve reflejado con esa importancia en la clasificación, si se toman como referencias las muestras de los años anteriores.

Con los catorce puntos que han sumado en estas seis semanas de competición, se encuentran ante su segundo mejor registro en siete años. Los quince puntos de la 22/23 se sitúan por encima. En ese caso, el número de puntos era mayor, y el de victorias, también, aunque en ese transcurso de los partidos cosecharon una derrota en la segunda jornada frente al Atlético Navalcarnero (3-0).

En caso de ganar, no serviría el empate para este aspecto, al Móstoles a domicilio este próximo sábado, no solo superarían el récord de imbatibilidad, sino que, también rebasarían los dieciséis puntos con los que llegaron a la séptima jornada, con un total de diecisiete.