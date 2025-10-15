WATERPOLO
CW Pontevedra, mejor club masculino
REDACCIÓN
Lugar
El pasado sábado, la Federación Galega de Natación otorgó los premios y distinciones por los resultados obtenidos durante la pasada temporada, decididos por la Junta Directiva y la Comisión de Premiación de la FEGAN.
El CW Pontevedra recibió el premio a «Mejor Club Masculino de Waterpolo» por la gran temporada que realizaron los hombres de Iago Carabelos, siendo campeones gallegos y peleando la promoción.
