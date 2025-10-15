BM Guadalajara, primer rival del Cisne en Copa

El Cisne ya conoce a su primer adversario en la Copa del Rey. Será el Balonmano Guadalajara, equipo de la primera categoría del balonmano nacional, una división por encima de la que se encuentran los blanquiazules.

Los hombres de Marcos Otero, en plena racha de tres partidos consecutivos sin perder, recibirán en su casa al cuadro manchego, que solo ganaron el último de los cinco choques disputados hasta la fecha.

A falta de una hora concreta, se ha dado a concoer la fecha en que disputará la ronda copera. Será el próximo 5 de noviembre en el pabellón municipal de Pontevedra.