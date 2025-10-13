«Queríamos hacer el partido largo, pero nos ha faltado el gol»

Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, no se marchó ayer satisfecho de Valdebebas tras la forma en la que perdió su equipo. « Hoy ha sido de aquellos días en los que las cosas no salen como uno quiere. A raíz del gol hemos querido hacer el partido largo para crecer en él. En la primera mitad hemos estado muy planos y no le hemos hecho daño al Castilla, pero en la segunda hemos ajustado cosas y hemos estado mucho mejor, aunque no fuimos capaces de hacer el gol que buscábamos. Nos quedamos sin sumar y nos vamos jodidos, pero es una parada en el camino y solo podemos pensar ya en el próximo partido ante Osasuna B.»

Admitió que la primera parte de los granates, cuando encajaron el único gol del partido, era muy mejorable. «Si volviera a empezar el partido le daría una vuelta para estar mejor en ataque, porque en la primera mitad está claro que no estuvimos bien. Buscaríamos tener más situaciones para correr a campo abierto, las que hemos tenido con Brais o Yelko es cuando más peligro hemos llevado».

En el partido de ayer en el Alfredo Di Stéfano, Domínguez situaba por vez primera en el campo a un inédito hasta ahora Miguel Cuesta, que fue sustituido poco después de comenzar la segunda parte. Al respecto, el técnico ourensano señaló que «con Miguel Cuesta no pasaba nada, que no hubiera jugado en las seis primeras jornadas era una decisión deportiva. Ha seguido trabajando como una bestia y hoy ha llegado su hora porque necesitábamos a un jugador de sus características por banda. Todos tienen que seguir trabajando para ganarse los minutos en el equipo».

Con respecto a los cambios, explicó que «la salida de balón no estaba siendo como queríamos, por eso cambiamos piezas y puse a Miki en la derecha y Garay en la izquierda», pero insistió en que «nos ha faltado desequilibrio en las situaciones por fuera, intentar meter más balones al área, incluso en acciones a balón parado en las que les hubiéramos podido hacer daño».