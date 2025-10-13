El Pontevedra lo intenta hasta el final

El Pontevedra se quedó a las puertas de puntuar en su visita al Real Madrid Castilla, que se valió de un solitario tanto de César Palacios a los 19 minutos de juego para decantar el destino de los tres puntos. Pese a que el gol encajado obligó a los de Rubén Domínguez a nadar a contracorriente desde muy pronto, lo cierto es que el equipo gallego fue de menos a más y compitió hasta el final por llevarse algo de Valdebebas, impidiendo primero que la renta blanca aumentara y creciendo en el segundo tiempo para llevar más peligro en ataque, aunque sin acierto.

Llegaba el Pontevedra al Alfredo Di Stéfano con la ilusión de encadenar su tercera victoria consecutiva que le impulsara a los puestos de play-off, aunque también el filial blanco llegaba al alza tras haberse impuesto la pasada jornada en Ponferrada. Pese a la buena racha gallega, hubo novedades en el once inicial de Rubén Domínguez, en el que regresó tras su lesión Garay y disfrutó de su primera titularidad esta temporada Miguel Cuesta.

Desde los compases iniciales la iniciativa del juego correspondió al Castilla. Neutralizaba las posesiones de los de Álvaro Arbeloa el Pontevedra con una efectiva presión, pero al paso por el cuarto de hora Manuel Ángel llevó el primer peligro a la portería gallega con un disparo que se estrelló en el lateral de la red. Poco después, fue Marqueta quien tuvo que intervenir por vez primera para despejar de puños un balón aéreo que le amenazaba.

Tras dos avisos, la tercera llegada del filial madridista resultó letal para el Pontevedra y a la larga para la resolución del partido. Corría el minuto 19 cuando una jugada bien trenzada por los blancos llegó a los pies de Loren Zúñiga, que retuvo el balón lo justo y necesario para ver la posición de César Palacios y asistirle para que este encarara a Marqueta y le batiese de disparo picado.

Una incursión por la banda izquierda en acción combinada entre Miguel Cuesta y Brais fue el primer intento de réplica de los de Rubén Domínguez, abortada por la zaga local. Tampoco el Castilla tardó en buscar el segundo gol que le diese más colchón, pero el incisivo César palacios se topó esta vez con un Marqueta que atajó el balón con seguridad. No fue la única intervención providencial del arquero antes del descanso, ya que mucho más mérito tuvo la parada que evitó que un disparo de Joan Martínez se convirtiera en el 2-0.

El última ramalazo del primer tiempo fue del Pontevedra, en un prometedor remate de Miki Bosch tras error del propio Joan Martínez que la zaga blanca acertó finalmente a dificultar para que el esférico muriera a manos del portero Javi Navarro.

Tras el paso por los vestuarios, la segunda mitad se inició sin cambios en ninguno de los dos equipos pero con un giro de guión en el desarrollo del juego. El Pontevedra salió dispuesto a tomar las riendas del partido y lo consiguió desde los primeros compases de la reanudación. Loren Zúñiga tuvo cerca el gol del empate en una acción en la que ganó el espacio en el área y conectó un remate que Javi Navarro acabó rechazando con las piernas.

Las incorporaciones de Luisao y Álex González aportaron frescura de piernas para que el dispendio físico no afectara el ritmo más alto que seguía dispuesto a imprimir el Pontevedra. Pese a haberle dado la vuelta a la tortilla en el juego, el partido seguía cuesta arriba en el marcador para los de Rubén Domínguez, que aun pisando más la parcela contraria tampoco podían descuidar la defensa. César Palacios siguió siendo el faro ofensivo del Castilla, rondando en un par de ocasiones más su particular doblete.

Mediado el segundo tiempo fue prometedora la internada por la derecha de Luisao, que ya dentro del área cedió a Alain Ribeiro un balón que este último acabó perdiendo tras un toque de tacón que a nada positivo llevó. Pudo resultar decisiva la entrada en el minuto 75 de Dani Selma, ya que poco después suya fue una clara ocasión pontevedresa tras una excelente jugada de Brais. Sin embargo, el recién incorporado no acertó en la dirección del remate final.

No por acercarse al final con la frustración de ver que el empate no llegaba dejó de insistir el cuadro gallego, que pidió la segunda amarilla y la consiguiente expulsión para Dani Yáñez, uno de los cinco hombres de refresco que Álvaro Arbeloa fue introduciendo en la segunda mitad, por un pisotón sobre Yelko que el árbitro andaluz Pablo Morales Moreno no supo o no quiso estimar como tal.

Pese a intentarlo hasta el final, con la entrada de Marcos Denia ya como último recurso, el Pontevedra siguió sin encontrar la clarividencia arriba para asestar el golpe que le hubiera permitido alcanzar el pitido final con algo mejor que el 1-0 que acabó por ser definitivo. Mejorar notablemente en la segunda mitad no bastó a los de Rubén Domínguez, que se fueron de vacío de Valdebebas y se quedan con los mismos diez puntos con los que habían llegado, uno más que el rival que les infligió su tercera derrota del curso.

Sin tiempo para lamentaciones pero sí para la siempre necesaria reflexión, el Pontevedra pone ya la mirada en el siguiente compromiso, la visita a Pasarón el próximo sábado 18 de octubre de Osasuna B.