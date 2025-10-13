«No les concedimos ocasiones claras»

Arbeloa se declaro « satisfecho del partido del equipo. Hoy teníamos a un rival fuerte delante, un equipo que venía de ganar en las dos últimas jornadas y que quiere mirar para arriba, como nosotros. Nuestro primer tiempo ha sido muy bueno, y creo que nos podríamos haber ido al descanso con una diferencia mayor. Luego, en la segunda ellos han mejorado y han tenido más el balón, pero también ahí hemos estado bien porqué no les hemos concedido ocasiones claras».

Añadió que «sabíamos que el Pontevedra es un equipo que le gusta encontrar espacio para correr en campo abierto, y por eso uno de nuestros objetivos hoy era que ese tipo de situaciones se dieran lo menos posible. Ha sido una de las claves para tener el partido siempre bajo control».

Sobre su equipo, dijo que «vamos encajando las piezas para ir creciendo como equipo. Es importante la clasificación, pero todavía mucho más las sensaciones que transmitimos con el juego».