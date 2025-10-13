Waterpolo | 1ª División
Inicio con triunfo del Waterpolo Pontevedra
El Club Waterpolo Pontevedra ha iniciado su temporada en la Primera División Femenina con una ajustada victoria ante el CN Cuatro Caminos de Madrid, tras imponerse en la tanda de penaltis. El equipo pontevedrés dominó el choque hasta el último cuarto, cuando echó por la borda la ventaja y finalizó con empate a 13. Salvo la victoria en los lanzamientos de penalti.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil