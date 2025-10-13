Inicio con triunfo del Waterpolo Pontevedra

El Club Waterpolo Pontevedra ha iniciado su temporada en la Primera División Femenina con una ajustada victoria ante el CN Cuatro Caminos de Madrid, tras imponerse en la tanda de penaltis. El equipo pontevedrés dominó el choque hasta el último cuarto, cuando echó por la borda la ventaja y finalizó con empate a 13. Salvo la victoria en los lanzamientos de penalti.