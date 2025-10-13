De la Fuente y Castelo brillan en Marín

El quince aniversario de la carrera Pinga Pinga de Marín celebró una nueva edición por todo lo alto. David de la Fuente, de la categoría sénior, fue el triunfador en la general cerrando un gran tiempo de 24’ 15”. Por otro lado, Sabela Castelo fue la mejor clasificada del grupo femenino, terminando en 29’ 39”, novena en la general.

Hugo García lideró la categoría de promesas parando el cronómetro en 26’ 04”, lo que le permitió lograr un destacado segundo puesto en la clasificación global. Miguel Daporta fue el mejor veteranillo, cruzando la línea de meta con el cuarto tiempo más veloz, mientras que Anxo Otero alcanzó la octava plaza, firmando el mejor tiempo de la categoría masterillo.

Los participantes celebran el quince aniversario. | FdV

Por último, el gran súper veterano de la decimoquinta edición de la carrera Pinga Pinga fue Luis Manuel Pires, que completó la primera veintena de corredores en cruzar la línea de meta.

Como es habitual en este certamen, un atleta fue homenajeado por su gran labor para el deporte. Tras el paso de figuras de la talla de David Cal, Javier Gómez, Teresa Portela, Támara Echegoyen, Iván Raña, Antía Jácome o Susana Rodríguez, entre otros, llegaría el turno de alguien de la casa.

Jean Marie Okutu, representante olímpico en Río 2016 y once veces campeón de España de salto de longitud, fue el elegido por la organización como «un marinense que nos dio muchas alegrías». Así Okutu pasa a formar parte de los deportistas galardonados junto a otros marinenses como Manuel Rosales, que lo fue en la primera edición, y los hermanos De la Torre.