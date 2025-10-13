El ‘Bavaria 34 Smaku’ y el ‘Cactus Digital Petrilla’ logran la victoria en Portonovo

El ‘Bavaria 34 Smaku’ del Liceo Marítimo de Bouzas, patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría de A2, y el ‘Cactus Digital Petrilla’ del Club Náutico de Portonovo con una tripulación compuesta por Jaime Barreiro, Víctor Ayan y Javier Porto en A3, se proclamaron vencedores de la primera edición del Open de España de Tripulaciones Reducidas, enmarcado en la Semana Abanca y que se celebró en Sanxenxo organizado por el Club Náutico de Portonovo.

Pese a las dificultades por la falta de viento en la ría de Pontevedra, los jueces Pedro Fernández Alarcón y Miguel Cons lograron que fuera válida la primera edición del Trofeo Vila de Portonovo. Técnicos del Real Club Náutico de Sanxenxo como Miguel Agra sacaron petróleo de las muy escasas posibilidades con las que se contaron. Con una veintena de cruceros participantes, el recorrido inicial de 12 millas se acotó en la zona Mourissa ante la bajada de la intensidad del viento. En A2, gran regata de Alfonso Rodríguez del Liceo Marítimo, que se imponía a sus dos compañeros de podio: el arousano Manuel Castro Gil del Real Club de Regatas Galicia con ‘La Fanciula’, y el ‘Quen Vai ‘de Laureano Santiago Moreira del Real Club de Mar Aguete de Marín. Por su parte en la categoría de tres tripulantes, el ‘Cactus Digital Petrilla’ se hacía con la victoria, por delante de dos barcos del Club Náutico de Beluso: el ‘Arpón IV Seida’ con Iñaki Carbajo de patrón, y Álvaro Garrido-César Enrique Themudo de tripulantes. y el ‘Espita’ con José Luis Lastra Baltasar, Pablo Lastra González y Manuel Sánchez. Luis Smyth.