El Arxil todavía no conoce la victoria

Mal comienzo del Arxil en su regreso a la Liga Femenina 2. Acumula dos derrotas en los dos primeros partidos de liga, tras perder el sábado en su visita al Smartlog Ointxe del País Vasco (58-55). Chasse, con 17 puntos y cuatro asistencias, fue la mejor de las verdes en un choque marcado por los errores y la baja anotación. El Arxil recibe el próximo sábado a las 19.30 horas al León en el pabellón del CGTD.