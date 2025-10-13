Baloncesto | Femenina 2
El Arxil todavía no conoce la victoria
Mal comienzo del Arxil en su regreso a la Liga Femenina 2. Acumula dos derrotas en los dos primeros partidos de liga, tras perder el sábado en su visita al Smartlog Ointxe del País Vasco (58-55). Chasse, con 17 puntos y cuatro asistencias, fue la mejor de las verdes en un choque marcado por los errores y la baja anotación. El Arxil recibe el próximo sábado a las 19.30 horas al León en el pabellón del CGTD.
