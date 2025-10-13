Anotados ya 1.800 atletas para el domingo

El Gran Fondo Caixabank del próximo día domingo 19 en Pontevedra ya ha cubierto las 600 plazas de la prueba de 10 kilómetros. En la distancia del medio maratón quedan 60 huecos por cubrir ya que se llega a los hay más de 1.130 participantes. Estas inscripciones, sumadas a los más de 120 anotados en las carreras de menores, eleva la cifra de corredores hasta los más de 1.800.