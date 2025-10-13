Atletismo | Gran Fondo
Anotados ya 1.800 atletas para el domingo
El Gran Fondo Caixabank del próximo día domingo 19 en Pontevedra ya ha cubierto las 600 plazas de la prueba de 10 kilómetros. En la distancia del medio maratón quedan 60 huecos por cubrir ya que se llega a los hay más de 1.130 participantes. Estas inscripciones, sumadas a los más de 120 anotados en las carreras de menores, eleva la cifra de corredores hasta los más de 1.800.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil